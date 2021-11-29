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В России разработали следящий за врагами камень

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Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали следящий за врагами России камень, пишет «Звезда».

Внешне напоминающее булыжник изделие представляет собой гусеничную платформу, оснащенную системой наблюдения. Камень способен перемещаться по чернозему. Время работы в режиме ожидания — до суток.

«При срабатывании сигнала от датчика движения камень оживает. Камера. Микрофон. Съемки такого фильма могут продолжаться пятнадцать часов. Оператор — километрах в двух. Передает все в штаб», — говорится в публикации.

Отмечается, что «научный руководитель курсантов привез идею роботизированного комплекса наблюдения из Сирии». «Аналогов такому камню в Вооруженных силах нет. Его разработка велась под руководством Научно технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил», — пишет «Звезда».

В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» сообщило, что до конца года в России испытают новую парашютную систему «Кадет-100».


Иван Потапов

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Ростех
Технодинамика
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