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В России испытают новый парашют

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Источник изображения: Фото: MOD Russia / globallookpress.com

До конца года в России испытают новую парашютную систему «Кадет-100». Парашют разработан для подразделений Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

В холдинге отметили, что летно-конструкторские испытания нового изделия завершились. До конца 2021 года опытные образцы парашютной системы «Кадет-2021» пройдут государственные испытания.

«Кадет-100» предназначен для учебных прыжков и боевого десантирования подразделений ВДВ. Новый парашют позволяет бойцу выполнять прыжки в полном снаряжении из летательных аппаратов на скорости от 140 до 350 километров в час.

Парашютная система дает возможность совершить полный разворот в любую сторону менее чем за 12 секунд, а максимальная полетная масса составляет 160 килограммов. «Кадет-100» можно применять на высоте от 150 метров.

Ранее в холдинге «Технодинамика» сообщили о поставках в войска парашютов для десантирования кинологов со служебными собаками. Вооруженные силы России получат новый парашют в 2022 году.

В октябре в России прошли заводские испытания умной транспортной парашютной системы. Новая разработка позволяет сбрасывать грузы по заданным координатам. Также система может следовать за парашютистом в качестве ведомого.


Даниил Иринин

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