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Российской армии поставят парашюты для прыжков с собаками

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Источник изображения: Фото: Pixabay

В 2022 году в Вооруженные силы России поступят парашюты для десантирования кинологов со служебными собаками, испытания системы для таких прыжков должны быть завершены до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — говорится в сообщении.

Парашютная система для кинолога с собакой разработана в России впервые, ей не существует аналогов. Она позволяет десантироваться с высоты до четырех километров с животным весом до 45 килограммов. Отмечается, что после прыжка собака ведет себя адекватно и готова к выполнению поставленных задач.

Ранее стало известно, что в России разработали уникальные электронные мишени для стрельбы, снабженные датчиками попаданий. Они сразу передают информацию о них на планшет или ноутбук. Об этом рассказал вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы (ФАТС), учредитель НПО «Спецтехнологии» Андрей Руль.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
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