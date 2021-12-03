ВВС Тайваня получили первый серийный самолет Brave Eagle

ВВС Китайской Республики (Тайваня) получили первый учебно-боевой самолет Т-5 Brave Eagle. Машину разработали на основе легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo.

Создание нового учебно-боевого самолета — одна из ключевых оборонных тайваньских программ, открывающих путь к независимости островной республики от поставок американской техники и вооружений.

Как стало известно, программа прошла один из ключевых этапов: ВВС Тайваня получили первую серийную крылатую машину. Она прибыла на авиабазу Тайдун (Чихан) в состав 7-го учебного авиационного крыла Военно-воздушных сил.

Т-5 Brave Eagle Источник изображения: defensenews

Самолет разработала тайваньская компания Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC). В его основе — легкий истребитель F-СК-1 Ching-kuo, выпускать который прекратили в 1999 году.

В отличие от него, новинка не имеет радиолокационной станции и пушечного вооружения, но может похвастаться усиленным шасси и увеличенным запасом топлива. Основа силовой установки — два двигателя F124-200TW.

Другое важное направление для Тайбэя — строительство собственных кораблей. Напомним, в этом году Китайская Республика вооружилась первым корветом-катамараном проекта Tuo Jiang II.