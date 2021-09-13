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Naked Science

Тайвань вооружился первым из ракетных кораблей нового типа, прозванными «убийцами авианосцев»

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Военно-морские силы Китайской Республики получили первый корвет-катамаран проекта Tuo Jiang II. Всего таких кораблей должны построить 11 штук.

Тайвань всерьез обеспокоен ростом мощи Военно-морских сил КНР. Одним из усилий по нейтрализации угрозы стал проект ракетного корвета-катамарана Tuo Jiang II.

Девятого сентября в состав ВМС Китайской Республики вошел первый из таких кораблей — Tajiang. Церемонию провели на военно-морской базе Чжунчжэн. Участие в ней принял президент частично признанного государства Цай Инвэнь. Вместе с этим на базе провели церемонию ввода в строй второго минного заградителя проекта Min Jiang, имеющего автоматизированную систему постановки морских мин.

Tajiang

Источник изображения: dambiev

В декабре 2018 года тайваньские СМИ подтвердили, что компания Lung Teh Shipbuilding построит 11 корветов улучшенного проекта Tuo Jiang II, а также четыре минных заградителя проекта Min Jiang.

Tajiang

Источник изображения: dambiev

Новый катамаран имеет модернизированные противокорабельные ракеты Hsiung Feng III, обладающие маршевой скоростью полета около М=3 и дальностью стрельбы до 150-180 километров. Водоизмещение катамарана — 685 тонн.

Tajiang

Источник изображения: dambiev

В Тайване новые корветы называют «убийцами авианосцев». Это очевидная отсылка к программе строительства в КНР новых авианесущих кораблей.

Пекин за последнее время демонстрирует заметный прогресс в этом направлении. Летом стало известно, что китайцы установили надстройку на первый в своей истории «суперавианосец», известный как Type 003.

Type 003

Источник изображения: navalnews

Флот КНР уже имеет в своем распоряжении два авианосца — «Шаньдун» и «Ляонин». Будучи в широком смысле развитием советского проекта 1143, у них есть существенные ограничения, связанные в том числе с возможностями авиагруппы.

Type 003 станет первым китайским авианосцем, снабженным стартовой катапультой. Это позволит ему запускать больше типов самолетов и с большей полезной нагрузкой. В целом новый авианосец сможет приблизиться по боевому потенциалу к американским кораблям типа Nimitz.

Не имея возможности строить собственные авианосцы, Россия идет по «тайваньскому» пути, создавая все новые способы противостоять предполагаемому противнику — флоту США.

В августе, напомним, стало известно о подписании первого контракта на противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон». Серийные поставки начнут в следующем году. Ракеты получат как надводные корабли, так и субмарины российского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
F-16
Тип 001А
Циркон-С 3М22
Проекты
1143 Кречет
Nimitz
Авианосец
ГЗЛА
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