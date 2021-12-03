ВВС Тайваня получили первый серийный учебно-боевой самолет Т-5

Как сообщил ресурс Scramble.nl , 28 ноября 2021 года военно-воздушные силы Китайской Республики (Тайваня) получили первый серийный образец нового реактивного учебно-боевого самолета Т-5 Yongying ("Юнъин" , 勇鷹 - "Отважный орёл") национального производства. 29 ноября первый серийный самолет Т-5 с бортовым номером "1101" (серийный номер Т1, военный номер 10-9003) прибыл на авиабазу Тайдун (Чихан) в состав 7-го учебного авиационного крыла ВВС Тайваня.

Первый полученный ВВС Тайваня серийный образец нового реактивного учебно-боевого самолета AIDC Т-5 Yongying национального производства (серийный номер Т1, военный номер 10-9003, бортовой номер "1101"). Тайдун, 29.11.2021 (с) ВВС Тайваня

Напомним, что самолет Т-5 разработан и построен тайваньской авиастроительной компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) при участии ведущего тайваньского оборонного научно-исследовательского центра Чжуншаньский институт науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST), входящего в состав министерства национальной обороны.

Учебно-боевой самолет Т-5 (на этапе разработки обозначался как ХТ-5, а ранее ХАТ-5) создан AIDC и CSIST на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo (был прекращен выпуском в 1999 году). Самолет Т-5 основывается на конструкции двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но имеет облегченный планер с широким применением композиционных материалов, с измененным крылом. Самолет лишился РЛС и пушечного вооружения, но при этом получил усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели серии Honeywell/ITEC F124/F125 были сохранены, но установлены в исполнении F124-200TW без форсажной камеры (максимальная тяга двигателя около 2850 кг), что, видимо, вопреки первоначальным сообщениям, обеспечивает самолету возможность достижения только дозвуковой скорости.

Разработка ХТ-5 была начата в 2013 году в ответ на тендерные требования министерства национальной обороны Китайской Республики на учебно-боевой самолет нового поколения для использования для повышенной подготовки и в качестве переходного. Самолеты Т-5 планируются для замены используемых в настоящее время в ВВС Тайваня учебно-боевых самолетов АТ-3 производства AIDC 1980-х годов и двухместных учебно-боевых истребителей Northrop F-5F Tiger II. ВВС Тайваня ранее также рассматривали возможность приобретения учебно-боевого самолета иностранного типа - итальянского Leonardo M-346 Master или южнокорейского KAI T-50 Golden Eagle, со сборкой на AIDC. Однако эти варианты были отвергнуты главным образом из-за неизбежных в этом случае для Тайваня политических проблем.

В феврале 2017 года министерство национальной обороны подписало с AIDC и CSIST контракт на полномасштабную разработку и серийное производство самолета ХТ-5, включая постройку двух летных опытных образцов и 66 серийных самолетоа, общая стоимость контракта была определена в 68,6 млрд тайваньских долл (около 2,2 млрд долл США).

Первый летный прототип ХТ-5 (серийный номер А1, военный номер 08-9001, бортовой номер "11001") был выкачен на головном предприятии AIDC в Тайчжуне 24 сентября 2019 года и совершил первый фактический полет на тайваньской авиабазе Цинцюаньган 10 июня 2020 года. Первый официальный "инаугурационный" полет этого борта состоялся 22 июня 2020 года. Второй летный прототип ХТ-5 (серийный номер А2, военный номер 09-9002, бортовой номер "11002") соверщил первый полет на авиабазе Цинцюаньган 25 декабря 2020 года. В марте 2021 года оба прототипа были переданы ВВС Тайваня для проведения, по российской терминологии, "государственных испытаний".

Первый серийный образец самолета Т-5 (серийный номер Т1, военный номер 10-9003, бортовой номер первоначально "11003", теперь измененный на "1101") постройки AIDC совершил первый полет в Тайчжуне 21 октября 2021 года и теперь передан ВВС Тайваня. До конца года ВВС должен быть поставлен и второй серийный самолет (серийный номер Т2, военный номер 10-9004, бортовой номер "11004"), совершивший первый полет в Тайчжуне 27 ноября 2021 года.

Сообщается, что график поставки ВВС остальных 64 серийных самолетов Т-5 выглядит таким образом: восемь самолетов в 2022 году, 17 в 2023 году, по 18 в 2024 и 2025 годах, и три - в 2026 году. Указывается, что с США в 2017 году было заключено соглашение на поставку 132 двигателей Honeywell/ITEC F124-200TW для оснащения 66 серийных самолетов Т-5.

Самолеты Т-5 начали поступать на замену истребителей Northrop F-5Е/F Tiger II в состав дислоцированного на авиабазе Тайдун 7-го учебного авиационного крыла (7th Flight Training Wing) ВВС Тайваня, отвечающего за повышенную летную подготовку, переучивание и боевую подготовку истребительной авиации ВВС. Сейчас в состав крыла входят три авиационные эскадрильи, оснащенные самолетами F-5Е/F (суммарно в строю 43 самолета), и Центр боевой подготовки и переучивания летного состава истребительной авиации (Tactical Training & Development Center - TTDC). В дальнейшем самолетами Т-5 должны быть заменены также учебно-тренировочные самолеты повышенной подготовки AIDC AT-3, состоящие на вооружении (сейчас 46 самолетов) учебной истребительной группы (Fighter Training Group) Академии ВВС Тайваня в Гаосюне.

Первый полученный ВВС Тайваня серийный образец нового реактивного учебно-боевого самолета AIDC Т-5 Yongying национального производства (серийный номер Т1, военный номер 10-9003, бортовой номер "1101"). Тайдун, 29.11.2021 (с) Tsungfang Tsai / www.scramble.nl

Первый полученный ВВС Тайваня серийный образец нового реактивного учебно-боевого самолета AIDC Т-5 Yongying национального производства (серийный номер Т1, военный номер 10-9003, бортовой номер "1101"). Тайдун, 29.11.2021 (с) ВВС Тайваня

Видео:

Видео первого полета второго серийного образца самолета Т-5 (серийный номер Т2) 27 ноября: