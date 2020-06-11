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Первый полет нового тайваньского учебно-боевого самолета ХТ-5 Yongying

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10 июня 2020 года на тайваньской авиабазе Цинцюаньган состоялся первый полет первого опытного образца тайваньского реактивного учебно-боевого самолета ХТ-5 Yongying ("Юнъин" , 勇鷹 - "Отважный орёл") с серийным номером 11001 (военный бортовой номер 08-9001), разработанного и построенного и тайваньской авиастроительной компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) при участии ведущего тайваньского оборонного научно-исследовательского центра Чжуншаньский институт науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST). Пробежки первого прототипа на авиабазе Цинцюаньган были начаты 1 июня. Первый "официальный" презентационный полет прототипа намечен на 22 июня.

Первый опытный образец нового тайваньского реактивного учебно-боевого самолета ХТ-5 Yongying (серийный номер 11001, военный бортовой номер 08-9001) в первом полете, 10.06.2020 (с) Tsungfang Tsai

Учебно-боевой самолет ХТ-5 (ранее обозначался ХАТ-5) создается AIDC и CSIST на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo (был прекращен выпуском в 1999 году). Самолет ХАТ-5 основывается на конструкции двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но имеет облегченный планер с широким применением композиционных материалов. Самолет лишился РЛС и пушечного вооружения, но при этом получил усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели Honeywell/ITEC F125 сохранены, что обеспечит самолету возможность достижения сверхзвуковой скорости.

Разработка ХТ-5 была начата в 2013 году в ответ на тендерные требования министерства национальной обороны Китайской Республики на учебно-боевой самолет нового поколения для использования для повышенной подготовки и в качестве переходного. Самолеты ХТ-5 планируются для замены используемых в настоящее время в ВВС Тайваня учебно-боевых самолетов АТ-3 производства AIDC 1980-х годов и двухместных учебно-боевых истребителей Northrop F-5F Tiger II. ВВС Тайваня ранее также рассматривали возможность приобретения учебно-боевого самолета иностранного типа - итальянского Leonardo M-346 Master или южнокорейского KAI T-50 Golden Eagle, со сборкой на AIDC. Однако эти варианты были отвергнуты главным образом из-за неизбежных в этом случае для Тайваня политических проблем.

В феврале 2017 года министерство национальной обороны подписало с AIDC и CSIST контракт на полномасштабную разработку самолета ХТ-5, общая стоимость программы определена в 68,6 млрд тайваньских долл (около 2,2 млрд долл США). Планируется построить два прототипа ХТ-5, первый из которых был выкачен AIDC 24 сентября 2019 года и теперь начал летные испытания. Поставку же 66 серийных самолетов AТ-5 для ВВС Тайваня постройки AIDC планируется завершить уже в 2026 году.

Первый опытный образец нового тайваньского реактивного учебно-боевого самолета ХТ-5 Yongying (серийный номер 11001, военный бортовой номер 08-9001) в первом полете, 10.06.2020 (с) Tsungfang Tsai

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Страны
Италия
Китай
Тайвань
Южная Корея
Продукция
F-5
M-346
Цзинго
Компании
AIDC
KAI
Leonardo
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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