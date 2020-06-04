Первый опытный образец нового тайваньского учебно-боевого самолета ХТ-5

Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый опытный образец УБС для ВВС Тайваня начал подготовку к летным испытаниям

1 июня 2020 года на авиабазе Цинцюаньган ВВС Тайваня началась подготовка к летным испытаниям первого опытного образца реактивного учебно-боевого самолета "Юнъин" (勇鷹, "Отважный орёл"). Первый полет "Отважного орла" запланирован на конец июня 2020 года. Подготовка к летным испытаниям включает в себя цикл аэродромных отработок, в ходе которых будут проведены испытания всех систем и совершены пробежки по аэродрому.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , общая стоимость программы, финансировать которую обязалось министерство национальной обороны [Китайской Республики], определена в 68,6 млрд тайваньских долл (около 2,2 млрд долл США). Планируется построить два прототипа ХТ-5, первый из которых должен быть готов в 2019 году и начать летные испытания в 2020 году. Поставку же 66 серийных самолетов для ВВС Тайваня постройки AIDC планируется завершить уже в 2026 году.

Учебно-боевой самолет ХТ-5 (ранее обозначался ХАТ-5) разрабатывается на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo (был прекращен выпуском в 1999 году). Самолет ХАТ-5 основывается на конструкции двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но должен иметь облегченный планер с широким применением композиционных материалов. Самолет лишится РЛС и пушечного вооружения, но при этом получит усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели Honeywell/ITEC F125 будут сохранены, что обеспечит самолету возможность достижения сверхзвуковой скорости.

Разработка ХТ-5 была начата в 2013 году в ответ на тендерные требования министерства национальной обороны Китайской Республики на учебно-боевой самолет нового поколения для использования для повышенной подготовки и в качестве переходного. Самолеты ХТ-5 планируются для замены используемых в настоящее время в ВВС Тайваня учебно-боевых самолетов АТ-3 производства AIDC 1980-х годов и двухместных учебно-боевых истребителей Northrop F-5F Tiger II.