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Военным передали учебные системы для экипажей Ми-8АМТШ

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Источник изображения: Фото: «ЦНТУ «Динамика»

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первую партию автоматизированных обучающих систем (АОС) для подготовки экипажей вертолетов Ми-8АМТШ. Комплект поставил холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

АОС предназначена для теоретической подготовки летного состава вертолета Ми-8АМТШ. Комплект включает место инструктора, комплект рабочих мест, сервер, проектор и дополнительное оборудование. Система позволяет проводить индивидуальные и групповые занятия.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отметил, что воинские части также оснастили обучающими системами для экипажей Ка-52 и Ми-28Н.

Ранее аналитики Defence IQ назвали самые популярные вертолеты в мире. Машины семейства Ми-8 и Ми-17 занимают 14 процентов мирового парка вертолетов. Это позволило занять вторую строчку рейтинга, а возглавил список многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о работе над новой версией Ми-8АМТШ. Он отметил, что вертолет получит комплекс радиоэлектронной борьбы, что позволит машине нарушать связь противника.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
UH-60
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Sikorsky Aircraft
Ростех
Технодинамика
Проекты
Военные учения
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