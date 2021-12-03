Военным передали учебные системы для экипажей Ми-8АМТШ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первую партию автоматизированных обучающих систем (АОС) для подготовки экипажей вертолетов Ми-8АМТШ. Комплект поставил холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

АОС предназначена для теоретической подготовки летного состава вертолета Ми-8АМТШ. Комплект включает место инструктора, комплект рабочих мест, сервер, проектор и дополнительное оборудование. Система позволяет проводить индивидуальные и групповые занятия.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отметил, что воинские части также оснастили обучающими системами для экипажей Ка-52 и Ми-28Н.

Ранее аналитики Defence IQ назвали самые популярные вертолеты в мире. Машины семейства Ми-8 и Ми-17 занимают 14 процентов мирового парка вертолетов. Это позволило занять вторую строчку рейтинга, а возглавил список многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о работе над новой версией Ми-8АМТШ. Он отметил, что вертолет получит комплекс радиоэлектронной борьбы, что позволит машине нарушать связь противника.

Даниил Иринин