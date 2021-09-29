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Российские вертолеты смогут нарушать связь противника

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Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В России работают над специализированным вертолетом, предназначенным для нарушения систем управления и связи условного противника. Модификация вертолета Ми-8АМТШ с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проходит летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российские вертолеты Ми-8АМТШ смогут подавлять связь и автоматизированные системы управления. Источник агентства отметил, что летные испытания машины завершаются. По его словам, комплекс на базе вертолета позволит подавлять наземные узлы систем управления и связи.

Модификация Ми-8АМТШ разработана на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ. Машина получила комплекс управляемого вооружения, новую авионику и дополнительную защиту. Вооружение вертолета представлено двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Дополнительно на внешние точки подвески можно установить бомбы, ракеты, а также контейнеры с пушками.

В сентябре авторы портала Military Watch составили список «самых опасных» боевых вертолетов современности. Эксперты оценили российские вертолеты Ка-52, Ми-28НМ и Ми-24. Также в условный рейтинг включили американский вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache и китайский Z-10.

Ранее стало известно об испытаниях вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Он успешно поразил мишени пушками в подвесных контейнерах и неуправляемыми реактивными снарядами. Также вертолет применил управляемые ракеты комплекса «Атака-ВМ».


Даниил Иринин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AH-64
Z-10
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
MD Helicopters
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