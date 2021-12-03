Украинский спутник подготовили к отправке в США

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» прошел испытания. Специалисты конструкторского бюро (КБ) «Южное» подготовили аппарат к отправке на мыс Канаверал в США, где состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает информационно-консалтинговое агентство Defence Express.

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Тафтай сообщил, что в ближайшие дни спутник отправят в США. Он уточнил, что подготовка к отправке спутника прошла без отклонений от графика, а параметры аппарата соответствуют требованиям.

По словам главы ГКАУ, в США аппарат подготовят к запуску и стыкуют с ракетой-носителем. Он отметил, что запуск ракеты со спутником «Січ-2-30» состоится в январе 2022 года.

Ранее стало известно о переносе пуска ракеты, которая выведет на орбиту «Січ-2-30». Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 произведут 10 января 2022 года. Изначально запуск планировали совершить в декабре. Украинский спутник выведут на орбиту в рамках соглашения между КБ «Южное» и компанией ISILAUNCH.

В сентябре агентство Defence Express сообщило об успешных испытаниях габаритно-динамического макета космического аппарата. Спутник «Січ-2-30» предназначен для получения снимков поверхности Земли в инфракрасном и оптическом диапазонах. Космический аппарат основан на конструкции спутника EgyptSat-1.

Даниил Иринин