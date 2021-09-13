Украина подтвердила запуск спутника «Січ-2-30» на ракете Falcon 9 в декабре

В ходе совещания, проведенного вице-премьером Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским с участием руководителя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Тафтайя, прошедшего в конструкторском бюро (КБ) «Южное», было подтверждено, что работы по спутнику дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» идут в соответствии с ранее утвержденным графиком, сообщает Defense Express.

Агентство пишет, что в августе в Институте технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины были завершены квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с моделью адаптера полезной нагрузки и макетом системы отделения от носителя. По результатам соответствующего доклада Уруский подтвердил, что запуск «Січ-2-30» намечен на декабрь. Резервный срок — январь 2022 года.

Defense Express напоминает, что в мае стало известно о подписании контракта между КБ «Южное» и европейской компанией ISILAUNCH по запуску ракетой SpaceX Falcon 9 спутника «Січ-2-30».

180-килограграммовый комический аппарат «Січ-2-30» предназначен для получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах. Спутник должен располагаться на солнечно-синхронной орбите (высотой 663-682 километров). Разработчиком спутника выступило КБ «Южное», производителем — «Южмаш». Время активного существования спутника — пять лет. Стоимость запуска «Січ-2-30» американской ракетой Falcon 9 составляет 1,9 миллиона долларов. Космический аппарат должен стать первым национальтным спутником Украины.

Ранее первым украинским спутником считался геостационарный телекоммуникационный космический аппарат «Либідь», произведенный канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates в рамках соглашения, заключенного в 2009 году. Стоимость контракта составила 254 миллиона долларов. Предполагалось, что спутник будет запущен с космодрома Байконур с платформы «Наземный старт», производство ракеты под которой уже прекращено. В настоящее время спутник находится в городе Железногорск Красноярского края на территории предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева». Москва ожидает, когда Киев оплатит его транспортировку на космодром Байконур или на Украину и стоимость российских комплектующих в производстве носителя «Зенит-3SLБФ», при помощи которой «Либідь» планировалось запустить.

Иван Потапов