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НАСА рассказало о худшем сценарии для «протекающей» российской «Звезды»

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Источник изображения: Фото: NASA

В худшем случае «протекающую» промежуточную камеру служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) придется заблокировать, что приведет к потере доступа к стыковочному порту для космических кораблей «Прогресс» и «Союз», передает SpaceNews комментарий помощника администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, включенный в отчет Управления генерального инспектора НАСА.

Согласно документу, трещины находятся в «части с низким напряжением», что вызывает серьезную озабоченность. «В частности, исходя из моделей и динамических нагрузок проектной миссии, которые НАСА использовало для характеристики конструкции, трещины не должны были возникнуть», — заявили в Управлении генерального инспектора НАСА.

По словам Людерс, американское космическое агентство и «Роскосмос» продолжают наблюдать за утечкой воздуха в промежуточной камере и надеются представить свои выводы по этому вопросу до конца марта 2022 года.

Согласно отчету, если эксплуатация МКС будет завершена в 2030 году, то США к 2028 году следует иметь хотя бы одну коммерческую околоземную станцию. Там же отмечается, что вряд ли последняя будет запущена в 2028 году, в связи с чем МКС следует продолжить работу и после 2030 года.

В августе генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что возможной причиной возникновения негерметичности в российском модуле «Звезда» могла стать производственная ошибка. По его словам, при сварке соединительные швы могли перегреться. В этом случае места соединения деталей из сплава алюминия и магния становятся пористыми после длительного нахождения в невесомости. К перегреву могла привести ошибка сварщика, который задержался на одном месте соединения дольше необходимого. «Также на сварочный шов влияют вибрации и резонанс, что вкупе может привести к утечке воздуха», — добавил Соловьев. Соответствующую утечку в «Звезде» обнаружили в августе 2019 года.


Иван Потапов

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