Названа причина негерметичности российского модуля МКС

Возможной причиной возникновения негерметичности в российском модуле МКС «Звезда» могла стать производственная ошибка. Неправильный сварочный шов мог не выдержать длительной эксплуатации, заявил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, при сварке соединительные швы могли перенагреться. В этом случае места соединения деталей из сплава алюминия и магния становятся пористыми после длительного нахождения в невесомости. К перенагреву могла привести ошибка сварщика, который задержался на одном месте соединения дольше необходимого.

«Также на сварочный шов влияют вибрации и резонанс, что вкупе может привести к утечке воздуха», — добавил Соловьев.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в 2019 году — позже выяснилось, что кислород уходит из промежуточной камеры «Звезды». В 2021 году российские космонавты заделали две трещины, но утечка продолжилась. В июле представители НАСА заявили, что космонавты определили возможные места утечки — три участка были заделаны герметиком, но кислород продолжил уходить с МКС.

Представитель Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов предположил, что трещина появилась из-за перемещения робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR). «"Федора" перемещали через промежуточную камеру модуля по незапланированному маршруту», — отметил Хохлов. Позже его слова опроверг глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Даниил Иринин