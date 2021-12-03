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Украина собралась поучаствовать в программе по доставке человека на Луну

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Источник изображения: Фото: Alexander Drago / Reuters

Украина намерена принять участие в международном проекте по возвращению человека на Луну. Об этом заявил глава Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай в интервью агентству «Укринформ», передает РИА Новости.

По его словам, Киев является подписантом программы «Артемида». Тафтай выразил уверенность, что Украина примет непосредственное участие в процессе по доставке человека на Луну. Он подчеркнул, что страна имеет мощный потенциал в данном вопросе, доказанный десятилетиями создания ракетной техники. Помимо этого, глава космического агентства рассказал, что на Украине есть существенные наработки, в частности концепты, способные помочь в построении Лунного поселения и создании соответствующих систем жизнеобеспечения, подачи кислорода и прочего.

Ранее Тафтай сообщил, что Украина и Канада приступили к совместному строительству космодрома на территории канадского города Галифакс. Проект включает в себя строительство коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» украинского производства и разработки. По словам Тафтая, запуск ракеты с канадского космодрома запланирован на 2022 год.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
Циклон-4
Проекты
Луна
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