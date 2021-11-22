Украина и Канада приступили к строительству космодрома

Украина и Канада приступили к совместному строительству космодрома на территории канадского города Галифакс, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в своем Facebook. 19 ноября состоялась торжественная церемония по этому случаю.

Проект включает в себя строительство коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» украинского производства и разработки. По словам Тафтая, запуск ракеты с канадского космодрома запланирован на 2022 год.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украине требуется своя космическая программа и обновление всех технологических предприятий в отрасли. По его словам, начало космической эры на Земле положили именно «украинские» ученые и инженеры.

Марина Совина