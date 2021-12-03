Войти
Naked Science

Россия сформировала первое штатное подразделение «Терминаторов»

194
0
0
БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор».
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

В Центральном военном округе сформировали первую штатную роту с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». В нее вошли девять БМПТ. Новую технику задействуют в масштабных учениях, которые пройдут в следующем году: на них изучат применение батальона боевых машин поддержки танков.

О формировании первой роты из БМПТ «Терминатор» со ссылкой на генерал-полковника Александра Лапина сообщило РИА Новости. Подразделение сформировали в Центральном военном округе (ЦВО). В июне 2022-го состоятся масштабные учения, на которых изучат применение батальона БМПТ.

В ЦВО заявили, что до этого «Терминатор» прошел опытную эксплуатацию и был освоен военнослужащими.

Перевозка БМПТ

Источник изображения: МО РФ

«Терминатор» — многоцелевая хорошо защищенная боевая гусеничная машина, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Она может бороться с легкобронированными целями, танками и БМП, а также вместе с войсковой ПВО противостоять вертолетам и низколетящим самолетам.

В ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах» / ©Звезда

В нынешнем виде «Терминатор» ближе по вооружению к основным боевым танкам (ОБТ), чем к БМП. Вместо привычного танкового 125-миллиметрового оружия он несет две 30-миллиметровых пушки, что в сумме с противотанковыми управляемыми ракетами обеспечивает очень высокую огневую мощь.

Вместе с тем концепцию нередко критикуют, указывая на то, что боевая машина поддержки танков де-факто просто дублирует ОБТ, не имея при этом решительных преимуществ. Отмечается также, что наличие в армии совершенно разных образцов осложняет их эксплуатацию.

Напомним, сейчас Вооруженные силы России используют различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В прошлом году армия получила первые Т-90М, оснащенные принципиально новой башней с лучшей защитой. Помимо этого, начинаются поставки танка нового поколения Т-14 на базе «Арматы». В августе сообщалось, что первые 20 машин поставят до конца года. Производить серийно Т-14 будут в следующем году.

Т-90М

Источник изображения: МО РФ

Ранее в СМИ говорили о создании новой боевой машины поддержки танков на базе «Арматы». Якобы ее хотят вооружить двумя 57-миллиметровыми пушками, что обеспечит БМПТ намного более высокую огневую мощь в сравнении с существующими аналогами.

Впрочем, ей сможет составить конкуренцию перспективная китайская боевая машина огневой поддержки QN-506. Показанный несколько лет назад образец получил среди прочего двадцать 70-миллиметровых ракет QN-201 и четыре противотанковые управляемые ракеты с комбинированным режимом управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
11.05.2011
Споры вокруг танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских
  • 02.12 10:41
  • 1
Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству