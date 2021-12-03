Россия сформировала первое штатное подразделение «Терминаторов»

В Центральном военном округе сформировали первую штатную роту с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». В нее вошли девять БМПТ. Новую технику задействуют в масштабных учениях, которые пройдут в следующем году: на них изучат применение батальона боевых машин поддержки танков.

О формировании первой роты из БМПТ «Терминатор» со ссылкой на генерал-полковника Александра Лапина сообщило РИА Новости. Подразделение сформировали в Центральном военном округе (ЦВО). В июне 2022-го состоятся масштабные учения, на которых изучат применение батальона БМПТ.

В ЦВО заявили, что до этого «Терминатор» прошел опытную эксплуатацию и был освоен военнослужащими.

Перевозка БМПТ Источник изображения: МО РФ

«Терминатор» — многоцелевая хорошо защищенная боевая гусеничная машина, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Она может бороться с легкобронированными целями, танками и БМП, а также вместе с войсковой ПВО противостоять вертолетам и низколетящим самолетам.

В ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах» / ©Звезда

В нынешнем виде «Терминатор» ближе по вооружению к основным боевым танкам (ОБТ), чем к БМП. Вместо привычного танкового 125-миллиметрового оружия он несет две 30-миллиметровых пушки, что в сумме с противотанковыми управляемыми ракетами обеспечивает очень высокую огневую мощь.

Вместе с тем концепцию нередко критикуют, указывая на то, что боевая машина поддержки танков де-факто просто дублирует ОБТ, не имея при этом решительных преимуществ. Отмечается также, что наличие в армии совершенно разных образцов осложняет их эксплуатацию.

Напомним, сейчас Вооруженные силы России используют различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В прошлом году армия получила первые Т-90М, оснащенные принципиально новой башней с лучшей защитой. Помимо этого, начинаются поставки танка нового поколения Т-14 на базе «Арматы». В августе сообщалось, что первые 20 машин поставят до конца года. Производить серийно Т-14 будут в следующем году.

Т-90М Источник изображения: МО РФ

Ранее в СМИ говорили о создании новой боевой машины поддержки танков на базе «Арматы». Якобы ее хотят вооружить двумя 57-миллиметровыми пушками, что обеспечит БМПТ намного более высокую огневую мощь в сравнении с существующими аналогами.

Впрочем, ей сможет составить конкуренцию перспективная китайская боевая машина огневой поддержки QN-506. Показанный несколько лет назад образец получил среди прочего двадцать 70-миллиметровых ракет QN-201 и четыре противотанковые управляемые ракеты с комбинированным режимом управления.