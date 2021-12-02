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Интерфакс-АВН

На юге России проходят тренировки мотострелковых подразделений с участием более 10 тыс. военных

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Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Задействованы полигоны в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях

Ростов-на-Дону. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

По словам военных, автономные полевые лагеря созданы, в том числе, на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук - в Астраханской области, Тарское - в Северной Осетии, Николо-Александровский - на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области и Опук - в Крыму.

"Впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В 2022 году в войсках Южного военного округа будет отработано более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.

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