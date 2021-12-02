«Зачем «Спутник» распространяет дезы Пухова»

Некоторым СМИ Армении по-прежнему не дает покоя критическое освещение Второй Карабахской войны 2020 года в публикациях Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), и в первую очередь в изданной под редакцией Руслана Пухова книге "Буря на Кавказе". Журналист Александр Андреасян разразился уже второй ругательной статьей по поводу нашей работы, опубликовав материал "Зачем [b]"Спутник" распространяет дезы Пухова, или Странный унисон-3" [/b](предыдущая "критика" была здесь).

Заметим, что при этом по существу в материалах А. Андреасяна нет опровержения обличаемой им информации о потере в ходе Второй Карабахской войны четырех штурмовиков Су-25 ВВС Армении в результате "дружественного огня" армянских средств ПВО. Данная же информация была получена одним из авторов книги Центра АСТ непосредственно от высокопоставленных армянских военных источников. Роль же Турции во Второй Карабахской войне освещена в книге Центра АСТ более чем вполне.

Мы же замечаем "обличительные" писания армянского журналиста лишь для того, чтобы лишний раз привлечь внимание к нашей книге "Буря на Кавказе", и напомнить, что скачать её бесплатную электронную версию и найти подробную информацию о приобретении её печатной версии можно по ссылке.

Штурмовики Су-25 ВВС Армении (с) riafan.ru

В период и после окончания четвертой (исходя из логики предыдущих войн 1918-20, 1991-94 и 2016 гг.) карабахской войны в российских СМИ было размешено огромное количество материалов, дезориентирующих читателя относительно хода и деталей военных действий, оценок потерь сторон. Подобные созвучные материалы можно встретить как в финансируемых Баку, так и в официозных кремлевских СМИ.

Цель этих публикаций - убедить читателя, в том числе и армянский социум, в полном провале армянской стороны в военном отношении как до начала последней войны, так и в ходе её. Мы дали общую характеристику подобных публикаций и разобрали конкретный пример передёргивания фактов в материале "Странный унисон" от 19.11.

В предыдущем материале "Пухов кроется в деталях" от 20.11 мы также рассказали о попытке редактора сборника "Буря на Кавказе", члена Общественного совета при МО РФ Руслана Пухова и привлечённого британского автора Марка Казалета скрыть прямой турецкий след в уничтожении 29 сентября, на 3-й день войны, армянского штурмовика Су-25.

Можно понять, почему военный эксперт из Великобритании, страны НАТО и фактического куратора Анкары в её политике на Ближнем Востоке, Кавказе и Центральной Средней Азии, пытается обелить турок. Тем самых турок, которые сбили 29 сентября 2020 года армянский штурмовик точно так же, как уничтожали российские самолёты и вертолёт в Сирии: непосредственно сами, или руками своих наёмников.

Ирония судьбы состоит в том, что погибший армянский лётчик Валерий Данелин бомбил на южном направлении тех же самых идлибских террористов, которых уничтожал и погибший подполковник ВКС России Олег Пешков. Тех самых протурецких джихадистов, которые расстреливали в воздухе и резали головы русским офицерам в Сирии, а в сентябре 2020-го были переброшены турецкими хозяевами в Азербайджан для участия в агрессии против армянского Арцаха.

Сложнее понять мотивы Руслана Пухова, втянувшегося в спецоперацию по дезинформации общественности и сокрытию преступной агрессии со стороны страны-члена НАТО Турции против официального стратегического союзника России и страны-члена ОДКБ Армении. Но объяснить тоже можно.

Но вот что движет официозными СМИ Кремля, когда они подхватывают и продвигают в информационном поле многослойную дезинформацию Пухова-Казалета?

Буквально через день-другой после рекламы сборника ЦАСТ в "МК", gazeta.ru и иных ангажированных московских изданиях, 9 сентября на сайте "Спутник-Армения" появился материал "Работа над ошибками для Армении: сенсационные итоги войны от авторов "Бури на Кавказе".

Понятно, что такого рода материалы спускаются "сверху", из московской редакции "Спутника". Напомним, что "Спутник" является составной части МИА "Россия сегодня", которым руководят небезызвестные Дмитрий Киселёв (генеральный директор) и Маргарита Симонян (главный редактор одновременно "Спутника", РИА Новости и "Russia today").

Главный посыл материала "Спутника" особо выделен в общем тексте:

"Справедливости ради нужно отметить, что многие выводы авторов и изложенная информация в сборнике могут стать холодным душем для армянской аудитории. В прессе уже вызвал некоторый резонанс фрагмент, автор статьи со ссылкой на источники ЦАСТ утверждает, что во время войны четыре штурмовика Су-25 и один вертолет армянских ВВС сбили свои же силы ПВО.

Автор пишет, что во время конфликта между армянскими ВВС и ПВО было мало координации. Огнем своей стороны было сбито до пяти летательных аппаратов - четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8. Из них два Су-25 были сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания и один - из ПЗРК над Карабахом.

Информация крайне "пикантная", учитывая, что первый и единственный официально признанный потерянным штурмовик, как сообщало Минобороны, был сбит на третий день войны турецким истребителем F-16 в Гегаркуникской области. Получить комментарий в министерстве обороны нам, к сожалению, не удалось".

Отметим, что сетования автора на то, что "получить комментарий в министерстве обороны нам, к сожалению, не удалось", выглядят странно. Во-первых, кто же будет комментировать очевидную дезу противника, да ещё спустя год после поражения армянского штурмовика турецким F-16? Во-вторых, сомнительно, что авторы материала в "Спутнике" вообще обращались в армянское МО для комментариев.

Для пущей убедительности автор "Спутника" продолжает: "Пухов, между тем, отмечает высокий уровень достоверности изложенных фактов, несмотря на то, что многим они могут не понравиться".

Отметим также ещё один достоверный факт непосредственного участия турецких ВВС в агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении, о котором предпочитают умалчивать некоторые московские эксперты.

Как в дни 44-дневной войны, так и сегодня, турецкие разведывательные самолёты АВАКС на базе Boeing737-700 (Анкара стала получать их из США начиная с 2014 года и ныне имеет 4 таких самолёта) поочерёдно барражировали вдоль западных границ Армении. Они передавали данные о передвижениях армянских вооруженных сил и корректировали действия турецкой авиации, в том числе беспилотной, ранее переброшенной в Азербайджан.

Радиолокационная станция самолета, работающая в режиме кругового обзора в диапазоне L, имеет дальность обнаружения 370 км и способна одновременно сопровождать до 3000 целей. Кстати, ничего подобного нет на вооружении даже ВС России: российский самолёт А-50 "Шмель" может сопровождать лишь до 150 целей, а новейший (построен один борт, который ещё проходит испытание) российский самолёт А-100 "Премьер" - до 300 целей (против 3000 у американской машины).

Посол Владимир Казимиров, спецпредставитель Президента России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорном Карабаху в 1992-96 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ, наиболее авторитетный российский эксперт по Карабаху, писал о роли Турции в последней карабахской войне:

"И помогала ему (Азербайджану - примечание наше), и торопила Турция. Обстановку в мире Баку и Анкара сочли удобной (всюду пандемия, США заняты выборами, Россия - событиями в Донбассе, Белоруссии, Сирии). При этом Анкара явно проигнорировала настоятельный призыв резолюций 874 и 884 СБ ООН "ко всем государствам в регионе воздержаться от любых враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе". Турция вмешивается, упорно лезет в дела Закавказья".

Удивительно, не правда ли?

Автор бессрочного соглашения о прекращении огня 1994 года Посол Владимир Казимиров обвиняет Турцию во вмешательстве в Закавказье.

А официозные кремлёвские СМИ проталкивают британо-турецкие дезы в исполнении дуэта Марк Казалет-Руслан Пухов!

Александр АНДРЕАСЯН