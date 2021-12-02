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РИА Новости

Глава Минобороны Шойгу подписал приказ о выходных днях для военных 29 и 30 декабря

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Построение солдат
Построение солдат.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — сказал он.

При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и дисциплины, так как с сегодняшнего дня в войсках стартовал новый учебный год. По словам Шойгу, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме: с офицерами и сержантами провели сборы и инструкторско-методические занятия, полигонное оборудование отремонтировали, военную и специальную технику перевели на зимний режим, создали запасы материально-технических средств.

На новый 2022 год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, выходным будет и пятница, 31 декабря.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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