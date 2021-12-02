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В Египте создали новую версию советской БМП

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Источник изображения: Кадр: @Kellar999

Египетские конструкторы представили бронированную машину Sinai 200 на выставке Egypt Defence Expo 2021 в Каире. Новая машина создана на основе советской боевой машины пехоты БМП-1. Об этом сообщает «Российская газета».

Ходовая часть египетской машины получила элементы БМП-1. Sinai-200 короче, поэтому в ходовой части по пять опорных катков с каждой стороны. Египетскую машину приводит в движение двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость до 65 километров в час.

Экипаж Sinai-200 состоит из двух человек. В корме БМП находится десантное отделение, которое оснастили приборами наблюдения и бойницами для стрельбы из стрелкового оружия. Для посадки и высадки десанта машина получила люки в крыше и задней части.

Основным вооружением машины стал дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Издание отмечает, что разработчики уделили внимание защищенности машины от противотанковых мин и самодельных взрывных устройств.

Ранее военный эксперт Алексей Хлопотов назвал особенности новой российской БМП Б-19. Он отметил, что боекомплект машины вынесен за пределы боевого отделения. БМП получила боевой модуль «Эпоха» с автоматом калибра 57 миллиметров и ракетами.

В сентябре на выставке MSPO-2021 в Польше представили модернизированную копию БМП-1. Боевая машина отличается от стандартной версии увеличенным корпусом и повышенной защищенностью.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Польша
Россия
Продукция
БМП-1
Эпоха БМ
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