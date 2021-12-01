Войти
Российская газета

Бронемашину Sinai 200 на базе БМП-1 представили в Египте

484
0
0
Источник изображения: rg.ru

На проходящей в Каире Международной выставке Egypt Defence Expo 2021 впервые продемонстрирована гусеничная бронированная машина Sinai 200.

Считается, что она является самостоятельно созданной египетскими конструкторами версией советской БМП первого поколения. У нее характерное тандемное расположение экипажа, состоящего из двух человек.

Их люки находятся с левой стороны корпуса, рядом с моторно-трансмиссионным отделением, в которое помещен 400-сильный двигатель. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч.

Ходовая часть, по сравнению с базовым образцом, имеет по пять опорных катков с каждого борта.

В десантном отделении можно перевозить шестерых полностью экипированных военнослужащих. Каждый из них имеет прибор наблюдения и бойницу для применения стрелкового оружия. Для посадки и высадки в корме корпуса и в крыше есть люки.

Сообщалось, что в ходе разработки большое внимание уделялось вопросам защищенности, особенно от мин и самодельных фугасов.

В качестве вооружения установлен 12,7-мм пулемет в дистанционно-управляемом боевом модуле. В будущем вероятно применение более мощных средств поражения, в том числе управляемых противотанковых ракет. Боевая масса достигает 13 800 кг.

Как ожидается, производство Sinai 200 будет развернуто в окрестностях египетской столицы на заводе №200, где собирались американские основные боевые танки M1A1 Abrams.

Что касается БМП-1, то они по-прежнему эксплуатируются в сухопутных войсках Египта, и отказываться от них не собираются. Сообщалось, что к имеющимся двум сотням должны добавить более 90 штук из армии Греции.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
США
Продукция
M1 Abrams
БМП-1
Похожие новости
23.07.2020
Ожидаемое невозможное
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
15.10.2012
Экспорт украинской бронетехники в 2005-2011гг.
11.03.2012
Армия США потеряла интерес к танкам Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:34
  • 8
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов