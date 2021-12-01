Бронемашину Sinai 200 на базе БМП-1 представили в Египте

На проходящей в Каире Международной выставке Egypt Defence Expo 2021 впервые продемонстрирована гусеничная бронированная машина Sinai 200.

Считается, что она является самостоятельно созданной египетскими конструкторами версией советской БМП первого поколения. У нее характерное тандемное расположение экипажа, состоящего из двух человек.

Их люки находятся с левой стороны корпуса, рядом с моторно-трансмиссионным отделением, в которое помещен 400-сильный двигатель. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч.

Ходовая часть, по сравнению с базовым образцом, имеет по пять опорных катков с каждого борта.

В десантном отделении можно перевозить шестерых полностью экипированных военнослужащих. Каждый из них имеет прибор наблюдения и бойницу для применения стрелкового оружия. Для посадки и высадки в корме корпуса и в крыше есть люки.

Сообщалось, что в ходе разработки большое внимание уделялось вопросам защищенности, особенно от мин и самодельных фугасов.

В качестве вооружения установлен 12,7-мм пулемет в дистанционно-управляемом боевом модуле. В будущем вероятно применение более мощных средств поражения, в том числе управляемых противотанковых ракет. Боевая масса достигает 13 800 кг.

Как ожидается, производство Sinai 200 будет развернуто в окрестностях египетской столицы на заводе №200, где собирались американские основные боевые танки M1A1 Abrams.

Что касается БМП-1, то они по-прежнему эксплуатируются в сухопутных войсках Египта, и отказываться от них не собираются. Сообщалось, что к имеющимся двум сотням должны добавить более 90 штук из армии Греции.

Алексей Моисеев