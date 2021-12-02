В Польше предрекли атаку российских «старых боевых самолетов»

По текущему состоянию вооруженных сил Польша похожа на Армению, а Россия с Белоруссией — на Азербайджан, пишет Defence24, анализируя последний крупный конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Баку, располагавший ударно-разведывательными беспилотниками, одержал уверенную победу над Ереваном.

Согласно польскому изданию, Азербайджан не только закупил разнообразное современное вооружение, включающее высокоточные барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники, но и сумел за разумные средства адаптировать старую советскую технику к условиям современного боя. «Как выяснилось в Нагорном Карабахе, наземные огневые позиции являются скорее мишенью для беспилотников, чем убежищем», — говорится в публикации.

Издание предрекает атаку на Польшу «старых боевых самолетов». «Поэтому после Нагорного Карабаха следует предположить, что старые боевые самолеты, переоборудованные в беспилотные ложные цели, которые на радаре будет очень сложно отличить от современных истребителей, также могут лететь в направлении Польши. Только за ними последует волна беспилотников, которые при отсутствии в Польше систем противодействия беспилотникам будут последовательно уничтожать активированные системы противовоздушной обороны. Потом будет настоящая охота на солдат сухопутных войск», — говорится в публикации.

В Defence24 уверены, что Россия располагает средствами противодействия хорошо показавшим себя в Нагорном Карабахе беспилотникам Bayraktar TB2, которые Польша закупает у Турции.

Ранее в ноябре польское издание написало, что российские генералы игнорируют «холодный душ» на зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и другие системы противовоздушной обороны (ПВО) из израильских барражирующих боеприпасов Harop и турецких беспилотников Bayraktar TB2. В публикации, в частности, утверждается, что «Панцирь» фактически не способен уничтожать беспилотники с небольшой эффективной площадью рассеяния на дальности применения ими ракетного вооружения.

Иван Потапов