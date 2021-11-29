В Польше рассказали об игнорировании Россией «холодного душа» на «Панцири»

Российские генералы игнорируют «холодный душ» на зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и другие системы противовоздушной обороны (ПВО) из израильских барражирующих боеприпасов Harop и турецких беспилотников Bayraktar TB2, рассказывает польское издание Defence24.

В публикации утверждается в частности, что «Панцирь» фактически не способен уничтожать беспилотники с небольшой эффективной площадью рассеяния на дальности применения ими ракетного вооружения. «Дальность обнаружения таких объектов оказывается меньше минимальной дальности ракет, входящих в ЗРПК», — пишет издание.

Другими проблемами «Панциря» называются его неспособность действовать против низколетящих маневрирующих ракет, например израильских Delilah и французских Storm Shadow, также упоминается и невысокая точность ЗРПК.

Издание уверено, что российская промышленность в состоянии решить указанные вопросы при условии наличия достаточного финансирования.

В ноябре заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что российские комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили ракеты, выпущенные Израилем по Сирии. По его словам, израильские истребители F-16 Fighting Falcon из воздушного пространства Ливана выпустили 12 ракет в ночь на вторник, 23 ноября. Удар был нанесен управляемыми ракетами по объектам на территории провинции Хомс. На него отреагировали дежурные силы ПВО армии Сирии. Десять ракет удалось уничтожить с помощью российского оружия.

Иван Потапов