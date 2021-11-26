Российские ЗРК уничтожили выпущенные израильскими F-16 ракеты

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили ракеты, выпущенные Израилем по Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

По его словам, израильские истребители F-16 из воздушного пространства Ливана выпустили 12 ракет в ночь с понедельника на вторник, с 22 на 23 ноября. Удар был нанесен управляемыми ракетами по объектам на территории провинции Хомс. На него отреагировали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии. Десять ракет удалось уничтожить с помощью российского оружия.

Как уточнил Кулить, в ходе действий Израиля пострадал один сирийский военнослужащий.

В июле российские комплексы ПВО «Бук-М2Э», стоящие на вооружении войск Сирии, уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16 военно-воздушных сил Израиля. Тогда самолеты нанесли удары по объектам в провинции Дамаск.

Алия Шарафутдинова