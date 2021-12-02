В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских

В понедельник, 29 ноября, в России заявили о подготовке к испытаниям стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М новой постройки. Польское издание Defence24 предположило, что это указывает на отставание российской стратегической авиации от США.

В публикации отметили, что характеристики самолета новой постройки не раскрывают. Автор предположил, что бомбардировщик-ракетоносец получит двигатель НА-32-02 и новую авионику.

«Эти работы парадоксально указывают на значительное отставание России от США, которые не только поставили на вооружение стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, но и сейчас находятся в продвинутой стадии работы над его преемником, обозначенным B-21 Raider», — пишет польское издание. Defence24 отмечает, что российским аналогом B-2 станет перспективный бомбардировщик ПАК-ДА, но его разработка находится на ранней стадии.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил, что до конца года Ту-160 протестируют на Казанском авиационном заводе имени Сергея Горбунова. Самолет новой постройки совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе.

В октябре в «ОДК-Кузнецов» заявили о наращивании производства двигателей НК-32. Новые силовые агрегаты получит весь парк самолетов Ту-160.

Даниил Иринин