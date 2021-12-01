Войти
Lenta.ru

В США назвали надежную опору российской армии

131
0
0
Источник изображения: Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Обозреватель из США Брент Иствуд в статье для Business Insider назвал надежную опору российской армии. По его словам, это танк Т-72, который, несмотря на разработку полувековой давности, имеет значительный потенциал.

По словам автора, благодаря модернизации боевая машина может соперничать с современной техникой, в том числе после установки новой 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием.

Иствуд добавил, что Т-72 также оснащен системой управления огнем «Калина», способной самостоятельно отслеживать вражеские объекты. Также танк стреляет бронебойными и осколочными снарядами, может применять противотанковые ракеты АТ-11, а корпус покрывает реактивная броня «Контакт-5».

Обозреватель пояснил, что Россия планирует усовершенствовать машины до версии Т-72Б3. Это означает, что модель останется «рабочей лошадкой» в российских вооруженных силах.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в период ирано-иракской войны танковые силы Ирака опирались на машины советской разработки. Некоторые образцы танков Т-72 модернизировали с помощью китайских разработок.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
Калина СУО
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
10.01.2020
Обогащенный Иран
11.09.2017
Семь лучших танков современности
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
10.01.2014
Силой оружия
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 21:25
  • 13
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 21:22
  • 1103
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:20
  • 158
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 18:41
  • 11
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 17:46
  • 87
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 13:17
  • 421
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 12:13
  • 1
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих