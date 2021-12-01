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Украинскую ракету испытали на американском бронетранспортере

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Киевское государственное конструкторское бюро (ГККБ) «Луч» провело испытания новой управляемой ракеты. Украинский боеприпас испытали на платформе бронетранспортера (БТР) M113 американского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

Представитель ГККБ «Луч» отметил, что ракету выпустили из пусковой установки на бронетранспортере M113, который установили под углом 15 градусов. По его словам, ракета поразила все цели, заинтересовав потенциального заказчика.

В ГККБ «Луч» не раскрыли название страны, которую заинтересовала ракета. Представитель предприятия отметил, что испытания провели на полигоне в Южной Азии.

В публикации подчеркнули, что летом начальник штаба пакистанской армии, генерал Камар Джавед Баджва посещал Украину. Представитель Пакистана проявил интерес к ракетному комплексу «Скиф».

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал о крупнейших иностранных покупателях российской военной техники. По его словам, крупнейшими покупателями российского оружия остается Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Северной Африки, а также Латинской Америки.

В сентябре начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин раскрыл особенности комплекса активной защиты (КАЗ) «Арена». По его словам, двигатели защитных боеприпасов КАЗ позволяют разворачивать снаряд в сторону угрозы.


Даниил Иринин

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Скиф ПТРК
Компании
КБМ
Луч КБ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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