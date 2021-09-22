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Российский конструктор раскрыл особенности комплекса активной защиты «Арена-М»

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Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российский комплекс активной защиты (КАЗ) бронетехники «Арена-М» может отразить атаку с любого направления. Система получила современный радар и маневренные боеприпасы для уничтожения атакующего снаряда. Особенности комплекса раскрыл начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин в эфире телеканала «Звезда».

Защитные боеприпасы комплекса «Арена-М» могут разворачиваться навстречу угрозе после отстрела. Благодаря импульсным двигателям боеприпасы разворачиваются за минимальное время, подчеркнул конструктор. Это позволяет обеспечить круговую оборону танка.

«Арена-М» работает в автоматическом режиме. Радар комплекса активной защиты фиксирует пуски ракет в сторону машины. При обнаружении атакующего боеприпаса происходит пуск и подрыв двух защитных снарядов, которые хранятся в защищенных ящиках. Направленный поток осколков разрушает атакующую ракету.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Арена-М» может перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты. В частности, российский КАЗ может уничтожить ракеты комплексов FGM-148 Javelin и Spike, которые атакуют бронетехнику в слабозащищенную верхнюю полусферу.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
КБМ
Ростех
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