Российский конструктор раскрыл особенности комплекса активной защиты «Арена-М»

Российский комплекс активной защиты (КАЗ) бронетехники «Арена-М» может отразить атаку с любого направления. Система получила современный радар и маневренные боеприпасы для уничтожения атакующего снаряда. Особенности комплекса раскрыл начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин в эфире телеканала «Звезда».

Защитные боеприпасы комплекса «Арена-М» могут разворачиваться навстречу угрозе после отстрела. Благодаря импульсным двигателям боеприпасы разворачиваются за минимальное время, подчеркнул конструктор. Это позволяет обеспечить круговую оборону танка.

«Арена-М» работает в автоматическом режиме. Радар комплекса активной защиты фиксирует пуски ракет в сторону машины. При обнаружении атакующего боеприпаса происходит пуск и подрыв двух защитных снарядов, которые хранятся в защищенных ящиках. Направленный поток осколков разрушает атакующую ракету.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Арена-М» может перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты. В частности, российский КАЗ может уничтожить ракеты комплексов FGM-148 Javelin и Spike, которые атакуют бронетехнику в слабозащищенную верхнюю полусферу.

Даниил Иринин