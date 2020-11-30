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Россия создала «убийцу» американского Javelin

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FGM-148F Javelin
FGM-148F Javelin.
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» способен «убивать» американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin. О возможностях российского оружия РИА Новости рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, созданная в госкорпорации «Арена-М», позволяет «перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху». «Комплекс построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений», — отметил руководитель.

В мае издание Defense News сообщило, что американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin начали производство FGM-148F Javelin, которые от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, где объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, позволяющие эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.

В сентябре журнал Popular Mechanics написал, что при надлежащем использовании FGM-148 Javelin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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