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Интерфакс-АВН

Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Республиканцы в сенате США в понедельник заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий финансовый год.

Как сообщают американские СМИ, 45 сенаторов поддержали прекращение дебатов по оборонному бюджету, в то время как 51 выступили "против".

Таким образом, не было набрано достаточных 60 голосов для дальнейшего принятия законопроекта простым большинством.

Сенатор Сьюзан Коллинз стала единственной республиканкой, проголосовавшей вместе с демократами за продвижение законопроекта. Между тем, вместе с республиканцами "против" проголосовали сенаторы от Демократической партии Эд Марки, Джефф Меркли, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и независимый сенатор Берни Сандерс.

"Республиканцы только что заблокировали законопроект, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, обеспечение безопасности американцев. (...) Несмотря на это голосование, демократы будут продолжать работать над тем, чтобы наши войска получали зарплату, а наши жизненно важные оборонные программы могли продолжаться", - заявил после голосования лидер большинства в сенате Чарльз Шумер.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл предупредил, что он и его однопартийцы выступят против ускоренного рассмотрения военного бюджета с возможным прекращением дебатов уже в понедельник.

"Несмотря на сильную двухпартийную работу наших коллег в комитете по вооруженным силам, лидер демократов месяцами держал в подвешенном состоянии законопроект об оборонном бюджете, а теперь хочет заблокировать сенат от реальных дебатов и реального процесса внесения поправок", - заявил Макконнелл.

По его словам, "обсуждение правильного способа противостояния российским угрозам Америке и нашим союзникам", а также вопрос "вооружения наших друзей в Украине стоит времени сената".

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд включены, в том числе, новые санкции против "Северного потока 2".

Сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против "Северного потока 2" сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

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