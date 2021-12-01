Это не Т-90: путаница в определении типа уничтоженного в Сирии танка

Источник изображения: Фото: Lost Armour

Появление в Сети фотографии уничтоженного в 2019 году танка правительственных войск вызвало споры среди экспертов и тех, кто всерьез интересуется бронетехникой. Первоначальные утверждения в авторитетных источниках, что перед нами одна из модификаций Т-90, были отвергнуты.

У поздних "девяностых" сварная башня, а на фото видно, что она литая. В то же время у машины - гусеничные ленты нового типа, чего нет у старых образцов.

У сирийских военных был командирский Т-90К с литой башней и гусеницами такого типа, но на нем стоит 1000-сильный В-92С2 с выхлопным патрубком характерной формы, а у этого танка, по всей видимости, В-84 мощностью 840 л.с.

Кроме того, некоторые эксперты разглядели, что дымовые гранатометы расположены так же, как у Т-72, поэтому делается предположения, что это одна из версий "бэшки", имеющая гусеницы с параллельным шарниром, но какой именно вариант, по этой фотографии установить точно невозможно. Возможно, в будущем сплывут новые, более качественные изображения.