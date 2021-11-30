Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети

Источник изображения: Фото: Lost Armour

До недавнего времени считалось, что сирийские правительственные войска в ходе боевых действий потеряли в общей сложности шесть основных боевых танков Т-90. Однако, судя по появившейся в Сети фотографии, к этому числу, по всей видимости, придется добавить еще один "девяностый".

Сообщается, что танк был уничтожен в октября 2019 года турецкими войсками или протурецкими формированиями. Можно предположить, что был использован противотанковый ракетный комплекс. Попадание ПТУР привело к взрыву боекомплекта, в результате сорвало башню с вооружением. Она, перевернувшись, упала на корпус. Также ударная волна выбила опорные катки.

О судьбе экипажа ничего не сообщается, хотя не исключено, что бойцы, как неоднократно бывало, смогли покинуть пораженную машину.

Всего, по данным иностранных экспертов, сирийские правительственные войска потеряли в 2019 году 75 единиц различной бронетехники, при этом боевики применили 159 ПТУР различных типов.