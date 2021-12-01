В NASA надеются на скором подписании с "Роскосмосом" соглашения о "перекрестных" космических полетах

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Соглашение между американским космическим агентством и госкорпорацией "Роскосмос" о "перекрестных" полетах может быть подписано в ближайшее время, сообщила в понедельник заместитель руководителя программы Международной космической станции (МКС) NASA Дана Вайгл.

"Надеемся, что мы очень скоро что-то подпишем", - заявила она в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему во вторник выходу американских астронавтов в открытый космос с борта МКС.

"Наша цель всегда состояла в том, чтобы астронавты и космонавты летали на кораблях обеих сторон. И эти переговоры продвигаются очень успешно", - отметила Вайгл.

"Мы планируем начать этот обмен следующей осенью. Цель, над которой обе стороны работают, состоит в том, чтобы космонавт смог совершить полет на пятом корабле (компании) SpaceX, а затем наш астронавт полетел бы на "Союзе"", - сказала Вайгл.

Со своей стороны, "Роскосмос" 17 ноября также заявил о достижении с NASA принципиального согласия на возобновление "перекрестных" полетов.

Госкорпорация "Роскосмос" и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

Еще 19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.