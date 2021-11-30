Войти
Lenta.ru

В России показали загрузку «Ярса» в шахту

405
0
0
Пуск баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Пуск баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Минобороны России показало загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту. Козельское ракетное соединение первым получило новый боеприпас шахтного базирования. Видео подготовки ракеты опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

В сообщении отметили, что журналистам показали процесс спуска МБР в шахту. Маршрут движения тягача-погрузчика с ракетой к месту базирования засекречен, а скорость движения машины с боеприпасом ограничена.

Оператору позволили вести съемку с определенных ракурсов. На записи видна задняя часть ракеты и колесный тягач-погрузчик.

В октябре издание 19FortyFive назвало самое мощное оружие России. Автор публикации отметил стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс», который можно подготовить к запуску за несколько минут.

В июле агентство ТАСС опубликовало запись переправы пусковой установки комплекса «Ярс» через реку. Инженерные подразделения переправили машину с помощью понтонного парка ПП-2005М.

В сентябре в материале The National Interest прокомментировали учения Ракетных войск стратегического назначения. Издание подчеркивает, что учения сосредоточили на отработке использования пусковых грунтовых ракетных комплексов РС-24 «Ярс».


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-91
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.07.2021
По наплавному мосту переправили целую батарею стратегических комплексов
29.07.2021
Понтонные подразделения впервые навели наплавной мост двойной ширины
13.02.2020
"Где тяжелый танк не проползет". Почему Польша непроходима для крупной бронетехники НАТО
07.02.2018
Отличникам – по "Калашникову"
01.02.2018
Два бригадных комплекта "Искандера-М" поступили в войска в четвертом квартале 2017 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта