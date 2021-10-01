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В США оценили российские «Ярсы»

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / Reuters

Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались во вторник в Свердловской области. Технику, задействованную на учениях, оценили в США. Преимущества ракетных комплексов «Ярс» обуславливают их живучесть, пишет The National Interest.

Издание подчеркивает, что нынешние учения сосредоточены на отработке использования подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) РС-24 «Ярс». Твердотопливная ракета РС-24 является развитием ракеты «Тополь-М». «Ярс» может нести от трех до шести блоков индивидуального наведения. Мощность боевых блоков ракеты достигает 500 килотонн.

Как и «Тополь-М», пусковые установки «Ярс» представлены в шахтном и подвижном варианте. Автор материала отмечает, что в РВСН уделяют повышенное внимание мобильному вооружению. Грунтовые пусковые комплексы сложнее отслеживать, обнаруживать и наводить на них оружие. Подвижные комплексы рассматриваются российскими военными как «относительно живучий» резерв на случай ядерного конфликта, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что «Ярс» использует шасси МЗКТ-79221, которое лежит в основе подвижной пусковой установки комплекса «Тополь-М». Развертывание комплекса занимает до семи минут.

Ранее стало известно о планах по отказу от использования межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Тополь-М» в РВСН. К 2024 году планируется снять с вооружения все ракеты этого типа.

В апреле источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о сроках принятия на вооружение перспективной ракеты «Кедр». Новая МБР может заменить мобильные и стационарные «Ярсы» в 2030 году.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
Военные учения
ПГРК
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