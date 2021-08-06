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Назван срок отказа России от ядерных «Тополей»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России полностью откажутся от эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Срок прекращения использования военными данных МБР назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята "крайняя" МБР "Тополь". Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" сейчас меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью», — сказал собеседник.

В перспективе военные РС-12М «Тополь», выступающие носителями ядерного оружия, конвертируются в гражданские ракеты «Старт-1».

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ (РС-12М) «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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