«Роскосмос» в десять раз ускорил производство спутниковых интегральных схем

«Российские космические системы» (РКС) в десять раз ускорили производство интегральных схем для спутниковых систем передачи данных, сообщает «Роскосмос».

«Минимальный цикл изготовления новых монолитных интегральных сверхвысокочастотных схем собственной разработки теперь составляет три-пять месяцев против пяти лет, которые требовались раньше для завершения всей цепочки — от постановки опытно-конструкторских работ до производства на фабрике с участием третьих сторон. Разница в десять раз», — заявил руководитель отдела РКС разработки бортовых сверхвысокочастотных (СВЧ) приборов Андрей Буянкин.

По его словам, «изготовление своих компонентов снизит производственные затраты компании в два-три раза».

В июле «Роскосмос» заявил, что в перспективе погрешность местоопределения Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) может быть уменьшена в пятьдесят раз. По словам руководителя отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов РКС Виталия Сернова, спутниковые радионавигационные системы ГЛОНАСС и Global Positioning System (GPS) «обеспечивают погрешность местоопределения в пределах пяти метров и подходят под навигационные требования большого количества пользователей», однако «разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС».

Иван Потапов