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Погрешность ГЛОНАСС уменьшат в 50 раз

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Источник изображения: Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В перспективе погрешность местоопределения Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) может быть уменьшена в 50 раз, сообщает «Роскосмос».

По словам руководителя отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов «Российских космических систем» (РКС) Виталия Сернова, спутниковые радионавигационные системы ГЛОНАСС и Global Positioning System (GPS) «обеспечивают погрешность местоопределения в пределах пяти метров и подходят под навигационные требования большого количества пользователей», однако «разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС».

«С его помощью уменьшаются погрешности определения местоположения до 0,5 метра и даже до 0,1 метра. Кроме того, навигационное обеспечение становится более достоверным», — сказал специалист.

Согласно информации «Роскосмоса», возможности данной разработки, основанной на базе системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ), будут продемонстрированы на Международном авиакосмическом салоне 2021 года (МАКС-2021).

В июне РИА Новости со ссылкой на документы госкорпорации, размещенные на сайте госзакупок, сообщило, что планируемая точность ГЛОНАСС после 2030 года составит десять сантиметров.

В ноябре 2020 года член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов заявил, что «Роскосмос» на создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» и модернизацию ГЛОНАСС просит выделить из государственного бюджета триллионы рублей.


Иван Потапов

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