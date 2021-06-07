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Названа точность ГЛОНАСС после 2030 года

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Планируемая точность Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) после 2030 года составит 10 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок.

«В качестве долгосрочной перспективы развития ГЛОНАСС предполагается рассматривать период до 2050 года, когда орбитальная группировка (ОГ) системы ГЛОНАСС будет сформирована на основе инновационного типа навигационных космических аппаратов (КА)», — говорится в материалах.

Там же называется «погрешность определения местоположения за счет космического сегмента», которая должна достигнуть 10 сантиметров.

В ноябре 2020 года агентство, ссылаясь на материалы «Роскосмоса», писало, что к концу 2020 года российская ГЛОНАСС не достигла заявленных в Федеральной целевой программе (ФЦП) показателей точности. Согласно ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», у гражданских пользователей за указанный период точность системы должна была улучшиться с 9,6 до 8,5 метра, а у спецпотребителей (без учета использования дополнительных наземных средств повышения точности) — с 2,8 до 0,6 метра. Однако, как признали в госкорпорации, средняя потребительская точность составляет всего 9,5 метра.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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