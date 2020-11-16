«Роскосмос» признал неточность ГЛОНАССа

К концу 2020 года российская Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) не достигла заявленных в Федеральной целевой программе (ФЦП) показателей точности, пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы «Роскосмоса».

Согласно ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», у гражданских пользователей за указанный период точность системы должна была улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, а у спецпотребителей (без учета использования дополнительных наземных средств повышения точности) — с 2,8 метра до 0,6 метра. Однако, как признали в госкорпорации, в настоящее время средняя потребительская точность составляет всего 9,5 метра.

«Сегодня, на мой взгляд, важным является не точность, а помехозащищенность. Сейчас это ключевой параметр для военных. Достигнутых точностей в метр вполне достаточно для, например, ракетного вооружения», — приводит агентство мнение члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.

В сентябре «Ведомости» написали, что ГЛОНАСС может деградировать в случае неудачи программы импортозамещения, появление которой обусловлено действием санкций США. Там же утверждалось, что точность российской системы составляет 1,2 метра без учета атмосферных искажений, что уступает аналогичным показателям американской Global Positioning System (GPS, 0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра).