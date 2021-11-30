Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения

Кортик, полученный офицером или мичманом, останется у него пожизненно. И даже перейдет к наследникам.

Кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии, на них также не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия", - отмечалось в пояснительной записке.

Согласно действовавшему ранее законодательству, уволенные в запас военнослужащие обязаны были в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия.

"С учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии", - указывалось в пояснительной записке.

Путин ранее поручил решить вопрос хранения кортиков для вышедших в отставку офицеров. До 2013 года все офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право ношения формы, в которую входил и такой клинок. Но когда кортики приравняли к холодному оружию, от офицеров потребовали сдавать их при увольнении с флота. Получить клинок, причем не свой, можно было только после оформления дорогостоящего пакета документов и выполнения ряда условий, в том числе оборудования сейфа.