Президент Литвы Науседа назвал вызовом безопасности НАТО военную интеграцию России и Белоруссии

Литовский спецназ принимает участие в военных учениях НАТО "Пылающий меч-2014" в Рукле.

МОСКВА, 28 ноября/ Радио Sputnik. Военная интеграция России и Белоруссии – это новый вызов коллективной безопасности НАТО, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Его мнение приводит РИА Новости.

Такое заявление он сделан в воскресенье на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вызывает беспокойство еще один процесс – полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины. Это несет новые вызовы коллективной безопасности НАТО, оно должно соответствующим образом подкорректировать свои планы, стратегию и тактику, должно быть готово к возможному ответу", – цитирует его агентство.

Ранее радио Sputnik сообщило о подписании президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко Декрета Союзного государства.