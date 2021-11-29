The Sun (Великобритания): военный союз РФ с КНР может лишить США статуса ведущей сверхдержавы

Напряженность в отношениях между Западом и Россией достигла точки кипения, пишет The Sun. По словам эксперта издания, особую опасность представляет собой военный союз России и Китая, который положит конец мировому господству Соединенных Штатов.

Во вторник Москва заявила о расширении военного "сотрудничества" с Пекином в свете мнимых угроз со стороны Вашингтона, включая летающие неподалеку от российских границ американские ядерные бомбардировщики.

Напряженность в отношениях между Западом и Россией достигла точки кипения из-за непрекращающегося конфликта на Украине и миграционного кризиса в Белоруссии.

"Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс рассказала The Sun, что объединение России и Китая чревато катастрофическими последствиями для западных держав.

По ее словам, ввод Китая в дискурс чрезвычайно вредоносен для Запада и влечет подрыв положения Америки в мире. Объединение его усилий с Россией вызовет там панику.

"Китай набирает мощь, и дело не столько в его внушительной экономике, но и в масштабах власти. Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада - перспектива действительно ужасающая".

В августе Москва и Пекин приняли участие в совместных военных учениях и подписали меморандум об установлении пбратских отношений.

А на этой неделе ввиду якобы проходящих вблизи российских границ учений США российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил об усилении военного союза двух держав. Он заявил следующее: "На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах".

В ходе проведенной по видеосвязи встречи стороны договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, сообщило министерство обороны России.

Соукинс назвала развитие военного партнерства "ужасом" для Запада. "Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям. События в Афганистане запятнали репутацию администрации Байдена, в результате чего многие стали терять к ней доверие в плане военных вмешательств и деятельности за рубежом".

Говоря о последствиях для Европы и Великобритании, она сказала: "Для Великобритании это ужасно, поскольку мы куда ближе к России, чем США. Мы очень, очень близки к Москве".

Соукинс сказала, что в случае российско-китайской атаки на американские войска Великобритании придется вмешаться. Европа окажется втянута во всю эту неразбериху. "Нам нужно убедиться в собственной готовности на случай боевых действий. Да и вообще нужно держать ухо востро. Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она обратиться одними из первых".

Ранее в этом месяце Россия предупредила, что отношения с Западом близки к точке кипения из-за роста напряженности ввиду скопления мигрантов на польско-белорусской границе.

Пока силы НАТО и России играют в кошки-мышки, Путин заявляет, что с легкостью уничтожит любого агрессора, который нападет на страну. За последние дни американские официальные лица постоянно предупреждают о возможном вторжении России на Украину, ведь Кремль стянул к границе уже 100 000 военнослужащих.

Более того, Путина обвиняют в разжигании нынешнего миграционного кризиса между Белоруссией и Польшей, а он даже направил туда реактивные ядерные бомбардировщики.

Белоруссию, которую уже окрестили последней европейской диктатурой, обвинили в использовании миграции в качестве оружия против ЕС, что вызвало напряженное противостояние вдоль ее границы с Польшей с привлечением войск обеих сторон.

Этому предшествовали санкции Евросоюза в отношении Белоруссии после жестоких действий властей в отношении участников протестов, прокатившихся по стране в ответ на результат всеобщих выборов.

Марк Ходж (Mark Hodge)