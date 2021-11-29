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До конца года войска получат танки «Армата»

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сухопутные войска получат 20 танков Т-14 «Армата» до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника 47-го военного представительства майора Дмитрия Репина.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в пятницу, 26 ноября, посетил Уралвагонзавод. На предприятии замминистра проверил производство танков и провел совещание по развитию бронетехники Сухопутных войск.

«Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц», — сообщил военный представитель Репин.

По его словам, танки по условиям контракта попадут в строевые части до окончания государственных испытаний. Репин добавил, что сейчас идет работа над опытно-промышленной партией машин. Это позволит получить опыт эксплуатации техники в войсках.

Ранее исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил о сроках завершения госиспытаний «Арматы». По его словам, завершение испытаний запланировано на 2022 год.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
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