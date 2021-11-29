Войти
Lenta.ru

В России рассказали о зоне поражения «Искандеров» в Европе

567
0
+2
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Получение входящей в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) 448-й ракетной бригадой оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» завершило процесс перевооружения ракетных частей Сухопутных войск России, пишет «Военно-промышленный курьер».

«Войска ЗВО приобрели возможность эффективного поражения стратегических объектов потенциального противника на значительных расстояниях. В зону поражения полностью попадают территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии», — рассказывается в публикации.

Еженедельник уверяет, что если дальности ракет 9М728 и 9М729 составляют более официально заявленных 499 километров, то зона поражения «Искандера -М» может расшириться до размеров европейского континента.

В ноябре автор шведского издания ABC Nyheter Гуннар Ларсен предположил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot позволят Швеции сбивать российские ракеты. Отмечается также, что дальность действия ЗРК Patriot составляет 80 километров, а радар комплекса может отслеживать до 50 целей. Новая система позволит перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
9М729
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.11.2021
Русский «Александр Македонский»
19.10.2020
Призраки российской угрозы: зачем Швеция увеличивает траты на оборону
15.06.2020
Под носом у НАТО: как Балтфлот провел учения «Искандеров»
26.11.2019
Gazeta Finansowa (Польша): Балтийское море в огне
20.09.2017
Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75