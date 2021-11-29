В России рассказали о зоне поражения «Искандеров» в Европе

Получение входящей в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) 448-й ракетной бригадой оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» завершило процесс перевооружения ракетных частей Сухопутных войск России, пишет «Военно-промышленный курьер».

«Войска ЗВО приобрели возможность эффективного поражения стратегических объектов потенциального противника на значительных расстояниях. В зону поражения полностью попадают территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии», — рассказывается в публикации.

Еженедельник уверяет, что если дальности ракет 9М728 и 9М729 составляют более официально заявленных 499 километров, то зона поражения «Искандера -М» может расшириться до размеров европейского континента.

В ноябре автор шведского издания ABC Nyheter Гуннар Ларсен предположил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot позволят Швеции сбивать российские ракеты. Отмечается также, что дальность действия ЗРК Patriot составляет 80 километров, а радар комплекса может отслеживать до 50 целей. Новая система позволит перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Иван Потапов