В Швеции получили защиту от «Искандеров»

Швеция получила первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Автор шведского издания ABC Nyheter Гуннар Ларсен предположил, что новый комплекс позволит Швеции сбивать российские ракеты.

18 ноября шведские военные сообщили о принятии на вооружение первой батареи ЗРК Patriot, которую назвали «Системой противовоздушной обороны 103» (LvS103). Комплексы установили на юго-восточном побережье страны в Хальмстаде. Глава Военно-воздушных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём отметил, что ЗРК может создать проблемы потенциальному противнику.

Отмечается также, что дальность действия ЗРК Patriot составляет 80 километров, а радар комплекса может отслеживать до 50 целей. Новая система позволит перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

«Так что теперь Швеция впервые получает возможность сбивать российские ракеты “Искандер”, которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету», — подчеркивает Ларсен.

В октябре пилоты Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии и Франции отработали борьбу с ЗРК в ходе учений. Комплексы MIM-104 Patriot имитировали ракетные системы условного противника.

Ранее в США прошли испытания управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot. Новый боеприпас успешно перехватил баллистическую ракету.

Даниил Иринин