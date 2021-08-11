В США прошли успешные испытания обновленных управляемых ракет

В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания обновленных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Lockheed Martin.

Уточняется, что во время испытаний система PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету. Как отметили в компании, это свидетельствует об исправной работе обновленного программного обеспечения и компонентов.

Также была подтверждена надежность другой системы PAC-3 CRI. Успешные испытания продемонстрировали уникальные возможности перехватчиков данной серии, способных поражать цели и защищать от поступающих угроз, в том числе самолетов, баллистических и крылатых ракет, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что США произвели первую обновленную термоядерную боеголовку W88. От предыдущих модификаций W88 оно отличается, в частности, обновлением системы инициации заряда и добавлением разъема громоотвода.

Ксения Назарова