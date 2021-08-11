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В США прошли успешные испытания обновленных управляемых ракет

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Источник изображения: Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания обновленных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Lockheed Martin.

Уточняется, что во время испытаний система PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету. Как отметили в компании, это свидетельствует об исправной работе обновленного программного обеспечения и компонентов.

Также была подтверждена надежность другой системы PAC-3 CRI. Успешные испытания продемонстрировали уникальные возможности перехватчиков данной серии, способных поражать цели и защищать от поступающих угроз, в том числе самолетов, баллистических и крылатых ракет, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что США произвели первую обновленную термоядерную боеголовку W88. От предыдущих модификаций W88 оно отличается, в частности, обновлением системы инициации заряда и добавлением разъема громоотвода.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Ядерный щит
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