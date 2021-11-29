Войти
Lenta.ru

Объяснена невозможность уничтожения «Курска» американской субмариной

433
0
0
Источник изображения: Фото: Семен Майстерман / ТАСС

Российская подлодка «Курск», потерпевшая крушение в августе 2000 года в Баренцевом море, не могла затонуть из-за столкновения с американскими субмаринами, поскольку была существенно крупнее их. Невозможность уничтожения судна России субмаринами США объясняет польское издание Defence24.

В публикации утверждается, что в момент аварии «Курска» (водоизмещением 23900 тонн) в регионе находились американские подводные лодки Memphis (6900 тонн) и Toledo, а также британская субмарина Splendid (4900 тонн). Издание напоминает, что по размеру и водоизмещению западные корабли намного уступают российскому судну, поэтому их столкновение с последним привело бы к проблемам скорее у первых.

Таким образом Defence24 прокомментировало заявление бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, который ранее заявил, что атомная подводная лодка «Курск» погибла в результате столкновения с субмариной НАТО.

В ноябре издание The Drive написало, что Россия может быть причастна к повреждению и исчезновению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии, способных отслеживать перемещение субмарин.

В июле 2019 года NRK сообщила, что Норвежская разведывательная служба (НРС) знала о катастрофе «Курска» за 3,5 часа до того, как сообщение об аварии поступило в Северный флот Военно-морского флота России. В частности, отмечается, что норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на субмарине, уже понимали, что внутрь нее проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Польша
Россия
США
Продукция
LEND
Проекты
NATO
Военные учения
ОБСЕ
СФ
Похожие новости
28.12.2020
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота
11.06.2020
Провокации в воздухе – игра с огнем
07.11.2019
Polityka (Польша): подводные игры НАТО и России. Польша говорит "я пас"
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
03.07.2018
"Боевая нация" демонстрирует свою мощь! ВМС России направили 36 кораблей в ответ на действия НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75