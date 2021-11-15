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Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия может быть причастна к повреждению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии, способных отслеживать перемещение субмарин. Такое обвинение приводится в публикации издания The Drive.

В публикации утверждается, что случившееся «вызвало подозрения в преднамеренном саботаже, возможно, проведенном российским правительством, у которого определенно есть для этого средства».

Согласно данным портала newsinenglish.no, более 4,3 километра из 66-километровой сети специально спроектированных морских оптоволоконных и электрических кабелей, соединяющих узлы подводных датчиков с контрольными станциями на берегу, перерезаны и исчезли. Кабели располагались на норвежском континентальном шельфе и позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море. Повреждение системы парализовало ее работу.

Данные от системы, формально заявляемой научной, сначала поступали в Норвежский институт оборонных исследований, где после проверки направлялись в Институт морских исследований страны.

«У России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне могут быть оборудованы для того, чтобы перерезать кабели или даже удалить их для дальнейшего изучения», — пишет The Drive.

Издание подчеркивает, что в настоящее время норвежская сторона изучает обстоятельства произошедшего.

В июле 2019 года в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).


Иван Потапов

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Великобритания
Норвегия
Россия
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1 комментарий
№1
15.11.2021 10:09
такая вот картинка попалась:

Цитата, svpressa.ru/war21/article/316026/
На фото: карта кабельной трансекты LoVe и научных узлов (слева) и ее положение у побережья Норвегии (вставка), а также схематическое расположение датчиков в сети LoVe (справа) и кабель, связанный с океанской обсерваторией LoVe,
(Фото: hi. no/en/The Norwegian Institute of Marine Research (IMR))


Дополнительные картинки по теме:



или ещё вариант: карта чуть в большем масштабе

Цитата, About LoVe
Figure 1. LoVe Ocean. Left: cable transect and scientific nodes. Right: Schematic layout of LoVe Ocean. Illustrations: SDU1: NEXANS Norway, Node1: METAS, SDU 2 and 3: SIEMENS Subsea Norway, Nodes 2-7: develogic/IMARI. As of March 2021, Nodes 4, 7, and 5 are operational. Remaining nodes will be deployed and operational Spring/Summer 2021.
- щёлкните по картинке для перехода к статье о: The Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory (LoVe Ocean).


- щёлкните по картинке для перехода к статье "об обрезанном кабеле".
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